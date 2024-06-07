В Британии засудят Netflix «за клевету» в сериале «Оленёнок»

Харви утверждает, что Netflix её оклеветал вместе с Гэддом, потому что образ героини Марты списан с неё, но по большому счёту не соответствует действительности и является «грубой ложью». У Харви такая же работа и поведение, она писала Гэдду письма, но не в таком количестве и не была такой навязчивой, как утверждается в сериале.

«Оленёнок» создан по мотивам автобиографической книги Гэдда и рассказывает о преследованиях некой женщины (в сериале это Марта), которая караулит его у дома, пишет множество писем, регулярно названивает и всячески навязывает своё общество.

Поскольку Харви утверждает, что она — прообраз Марты, но ложный, потому требует моральную компенсацию в размере $170 млн. В свою очередь, студия Netflix встала на сторону юмориста, утверждая, что он имеет право на свою историю.

«В эмоциональном плане это верно: меня активно преследовали и плохо обращались», — прокомментировал Гэдд заявление истицы.