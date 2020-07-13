В британском баре проблему социальной дистанции решили с помощью проволки под напряжением

Так, владельцы заведения рассказали, что они устали бороться с желанием собственных посетителей подойти поближе к барменам, а также навалиться либо просто толпиться у барной стойки. И это с учетом того, что в стране объявлен режим социальной дистанции в 1,5 метра! И вот, когда различного рода таблички и вежливые просьбы не сработали, было решено поставить полноценный электрический “забор” для защиты персонала бара от любителей выпить.

”Это для всеобщего блага. До забора люди не сохраняли социальную дистанцию и делали всё, что им заблагорассудится, но теперь прислушиваются к правилам”, - рассказал один из управляющих заведением Джонни Макфадден.