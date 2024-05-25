В будущем ведущие страны засекретят свои системы ИИ

По мнению Шмидта, все эти новейшие системы ИИ будут как зеницу ока охранять их владельцы на военных базах за «колючей проволокой и пулемётами». На таком уровне будет проходить противостояние в сфере ИИ-технологий.

Причём в столь утопичной картине мира Шмидт не видит и возможности допуска граждан к системам ИИ только для того, чтобы потенциальный противник не мог ничего сделать.