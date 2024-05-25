В будущем ведущие страны засекретят свои системы ИИ

Опубликовано 25 мая 2024, 20:15
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В будущем ведущие страны засекретят свои системы ИИИ приставят вооружённую охрану
Бывший глава Google Эрик Шмидт предсказал появление и развитие ядерных суперкомпьютеров, необходимых для запуска и работы мощнейших ИИ-систем, которые скоро появятся у ведущих мировых стран.
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По мнению Шмидта, все эти новейшие системы ИИ будут как зеницу ока охранять их владельцы на военных базах за «колючей проволокой и пулемётами». На таком уровне будет проходить противостояние в сфере ИИ-технологий.
Причём в столь утопичной картине мира Шмидт не видит и возможности допуска граждан к системам ИИ только для того, чтобы потенциальный противник не мог ничего сделать.