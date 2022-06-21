В будущем вы сможете измерять давление не тонометрами или часами, а... татуировками!

Всё дело в том, что группа учёных создала электронную татуировку для непрерывного измерения артериального давления. Работает это следующим образом: графеновые датчики жёстко фиксируются на коже, после чего собирают данные с точностью, соответствующей лучшим современным приборам.

Сообщается, что новая разработка позволяет собирать показания в течение нескольких часов, при этом никак не ограничивая свободу действий. Суть действия прибора прост: он посылает электрический ток в кожу и анализирует реакцию организма, известную как биоимпеданс.

На данный момент точность измерений нового устройства составляет 0,2 ± 4,5 мм рт. ст. для диастолического давления и 0,2 ± 5,8 мм рт. ст. для систолического давления. А это, в свою очередь, соответствует наиболее точным приборам класса А.