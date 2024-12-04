В бывшем здании Intel открылась школа IT-технологий

В Нижнем Новгороде открылся кампус школы цифровых технологий от Сбера, расположенный в бывшем здании корпорации Intel. Этот проект, известный как "Школа 21", предлагает бесплатное обучение по востребованным IT-профессиям для всех желающих старше 18 лет, после прохождения отборочного этапа. В школе доступны 14 различных специальностей, и в ближайшее время планируется расширение программы, особенно в области разработки микроэлектроники, подчеркнул глава Сбербанка Герман Греф.

Кампус и IT-хаб разместились на улице Тургенева, в здании, где раньше работала компания Intel. Греф отметил, что, несмотря на уход "Интела", компетенции в IT-сфере в Нижнем Новгороде не утрачены, а наоборот, продолжаются и развиваются. Он также добавил, что талантливые и мотивированные люди могут приехать из разных уголков региона и получить бесплатное обучение в "Школе 21".

На данный момент в России функционируют уже 15 кампусов "Школы 21", и Нижний Новгород стал одним из них. Школа рассчитана на 200 рабочих станций, а ежегодно через отборочные этапы планируется принимать 900 человек, из которых 200 будут учиться по основным программам. Первый отборочный этап стартовал 2 декабря 2024 года, в нем участвуют 220 человек, среди которых 84% — нижегородцы, а остальные — жители соседних областей. Интерес к обучению проявили не только молодые люди, но и представители разных профессий, таких как юристы, туристы, художники и строители.