В ЦБ рассказали почему нужно отключать VPN при работе с деньгами

Банк России порекомендовал россиянам использовать интернет-банкинг без VPN, чтобы избежать риска мошенничества. Роман Мухлынов, заместитель директора департамента небанковского кредитования ЦБ РФ, дал этот совет на конференции по защите прав потребителей финансовых услуг. Он подчеркнул, что большинство банковских приложений для мобильных устройств уже поддерживают работу без VPN, и использование этой опции помогает избежать потенциальных угроз в онлайн-пространстве.

Заместитель директора также отметил, что отключение VPN при поиске финансовых инструментов по белым путям может снизить риск столкновения с нелегальными услугами и предложениями на серых и чёрных рынках в интернете. Этот практический совет направлен на обеспечение безопасности финансовых операций россиян и защиту их интересов в онлайн-среде, где активно действуют мошенники.