В центре Москвы отключат общественный Wi-Fi для борьбы с несанкционированными митингами

Кроме того, издание “Интерфакс”, ссылаясь на своего корреспондента, сообщило о том, что правоохранительные органы вчера начали обходить кафе, расположенные в центре Москвы. Так, полиция попросила у управляющих разрешение на отключение Wi-Fi для посетителей 31 января из-за несанкционированных митингов.

Напомним, что нескольким ранее Роскомнадзор вызвал представителей TikTok, Telegram и Facebook за неудаление призывов к выходу на митинг.