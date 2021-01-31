Наука и технологии
Сегодня 06:19
В центре Москвы отключат общественный Wi-Fi для борьбы с несанкционированными митингами
Судя по всему, его не будет до 21 часа
Стало известно, что уже сегодня в центре Москвы для борьбы с несанкционированными митингами будет отключен общественный Wi-Fi.
О том, что в период с 9 утра до 9 вечера будет отключен Wi-Fi начали предупреждать клиентов отеля “Наумов” в Москве. Представители отеля отмечают, что связано это с “происходящими событиями в этот день на центральных улицах Москвы”.
Кроме того, издание “Интерфакс”, ссылаясь на своего корреспондента, сообщило о том, что правоохранительные органы вчера начали обходить кафе, расположенные в центре Москвы. Так, полиция попросила у управляющих разрешение на отключение Wi-Fi для посетителей 31 января из-за несанкционированных митингов.
Напомним, что нескольким ранее Роскомнадзор вызвал представителей TikTok, Telegram и Facebook за неудаление призывов к выходу на митинг.