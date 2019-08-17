В центре нашей галактики произошел мощнейший взрыв

Поначалу ученые приняли черную дыру просто за яркую звезду. Что интересно, в отличие от многих известных сверхмассивных черных дыр, эта достаточно “тихая” на их фоне. В связи с этим ученые долгое время не могли засечь ее обычным телескопом. К счастью, они воспользовались рентгеновским ART-XC и им удалось запечатлеть ее. Так, в ночь с 11 на 12 августа этого года ученые смогли зафиксировать превышение рентгеновской светимости.

”Черная дыра была настолько яркой, что я сначала принял ее за звезду S0-2. Однако за следующие несколько кадров стало понятно, что источник — переменный и, вероятно, является черной дырой. Я почти сразу понял, что с ней происходило что-то интересное”, — рассказал астроном из Калифорнийского университета Туан До.