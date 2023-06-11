В центре подготовки космонавтов назвали размер команды первых полётов на новую станцию-заменитель МКС

В Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК), который входит в госкорпорацию «Роскосмос», объявили, что начальный экипаж будущей Российской орбитальной станции (РОС), будет состоять из двух космонавтов. Эту информацию передают СМИ со ссылкой на пресс-службу ЦПК.

По словам представителей ЦПК, на РОС каждый член экипажа будет выполнять более широкий спектр задач и нести большую ответственность, чем на Международной космической станции (МКС). Это, соответственно, повлияет и на тренировки космонавтов, подготавливающихся к полётам на РОС.

В пресс-релизе также уточняется, что для перевозки и возвращения космонавтов с РОС будут использоваться нового поколения пилотируемые космические корабли.

Ранее стало известно, что процесс отбора космонавтов для полётов на РОС начнётся в период с 2023 по 2024 годы. В пресс-службе ЦПК отметили, что помимо новых космонавтов, также будут привлечены и существующие космонавты из «Роскосмоса» для участия в миссиях на новой орбитальной станции.