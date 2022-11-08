В Центробанке подтвердили негативное отношение к частным криптовалютам

В Центробанке подтвердили негативное отношение к частным криптовалютамОб этом заявила глава Банка России
Глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме заявила, что российская финансовая система достаточно продвинутая, ЦБ выступает за цифровизацию финансов, но по прежнему против так называемых частных криптовалют.
По словам Набиуллиной, «частные» криптовалюты не должны использоваться для расчётов. Главная проблема в том, что не понятно, кто и как отвечает за эти процессы.
«Мы выступаем за развитие цифровых финансовых активов и цифровизацию финансов, и наша финансовая система в этом смысле достаточно продвинутая... но мы позицию по поводу того, чтобы частные криптовалюты — по которым не понятно, кто отвечает, как отвечает, которые не прозрачные, большие риски волатильности — чтобы они не использовались в расчётах», — отметила глава Банка России.