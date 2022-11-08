В Центробанке подтвердили негативное отношение к частным криптовалютам

По словам Набиуллиной, «частные» криптовалюты не должны использоваться для расчётов. Главная проблема в том, что не понятно, кто и как отвечает за эти процессы.

«Мы выступаем за развитие цифровых финансовых активов и цифровизацию финансов, и наша финансовая система в этом смысле достаточно продвинутая... но мы позицию по поводу того, чтобы частные криптовалюты — по которым не понятно, кто отвечает, как отвечает, которые не прозрачные, большие риски волатильности — чтобы они не использовались в расчётах», — отметила глава Банка России.