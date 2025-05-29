В чат-боте GigaChat появились рекомендации по выбору профессии

Старшеклассники и их родители смогут найти подходящий вуз или определиться с будущей профессией с помощью Telegram-бота GigaChat. Новый сервис предлагает два удобных мини-приложения: «Калькулятор вузов» и «Я не знаю, кем хочу стать». Пользователи могут быстро получить информацию о подходящих учебных заведениях, стоимости обучения и необходимых баллах для поступления.

В «Калькуляторе вузов» достаточно указать свои результаты ЕГЭ, выбрать город и профиль обучения. Бот подберёт подходящие варианты из более чем 700 вузов России, включая бюджетные и платные программы. Если профессия ещё не выбрана, AI-профориентолог в разделе «Я не знаю, кем хочу стать» поможет определиться с направлением, опираясь на интересы, школьные предметы и популярные профессии последних лет.

Артём Алёшкин из Сбербанка отметил, что такие сервисы делают выбор профессии и вуза проще и удобнее, экономя время на поиск информации. По его словам, это особенно важно в период экзаменов и поступлений, когда выпускники и их родители сталкиваются с большим количеством вопросов. Новый инструмент призван помочь сделать осознанный выбор, который повлияет на дальнейшую жизнь и карьеру.