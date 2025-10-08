В ChatGPT появилась интеграция со Spotify — ИИ можно просить составить персональный плейлист

После подключения учетной записи Spotify (опция полностью добровольная) ChatGPT сможет формировать рекомендации на основе истории прослушиваний.

Можно задать конкретный запрос — например: «Собери плейлист для пробежки из исполнителей, которых я слушаю чаще всего» или «Подбери спокойные треки для вечера».

Бесплатные пользователи смогут получать подборки из уже существующих плейлистов Spotify, таких как Discover Weekly или New Music Friday. Подписчики Premium получат полностью персонализированные списки, созданные под конкретное настроение, жанр или тему.

Spotify отмечает, что функция пока находится на ранней стадии, но станет важным шагом в развитии персонализированных рекомендаций, объединяющих ИИ и человеческий вкус.