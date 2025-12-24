В ChatGPT появились личные итоги 2025 года — впервые с запуска сервиса в 2022-м

Функция подводит результаты использования сервиса за 2025 год и работает по принципу, знакомому по Spotify или YouTube.

Итоги показывают основные темы, с которыми пользователь чаще всего работал, статистику по чатам и сообщениям, самый активный день, а также «стиль общения». Например, деловой или разговорный.

На основе этих данных ChatGPT присваивает условный архетип использования сервиса. Кроме сухих цифр, отчет включает более творческие элементы: короткое стихотворение, персональную пиксельную иллюстрацию, шуточную «награду 2025 года» и прогнозы на 2026-й.

Чтобы посмотреть итоги, достаточно написать запрос «Show me my year with ChatGPT» в приложении или веб-версии.

Функция доступна пользователям Free, Plus и Pro при включенной истории чатов и памяти.