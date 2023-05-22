В Чечне проведут первые в России международные соревнования по спортивному программированию

В Чечне проведут первые в России международные соревнования по спортивному программированиюА вместе с ними ещё ряд интересных состязаний
В период с 24 по 28 мая 2023 года город Грозный станет эпицентром первых в истории России международных соревнований по спортивному программированию под названием «Код Мира».
Это мероприятие, по официальным данным Минцифры, соберёт более 300 талантливых участников из 11 стран мира. Сумма призового фонда составит 3,5 млн рублей, что в пересчёте на доллары, исходя из текущего курса, составляет примерно $46 000.
Соревнования по спортивному программированию – это не просто соревнования в написании кода. Это своеобразный поединок умов, где участники борются за решение сложных задач с помощью программирования.
В России, например, данный вид деятельности был признан официальным видом спорта в июне 2022 года.
Отметим, что на мероприятии также состоятся состязания по киберспорту, а также дрон-рейсингу. Дрон-рейсинг — это соревнование между беспилотными летательными аппаратами, управляемыми участниками на расстоянии.