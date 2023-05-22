В Чечне проведут первые в России международные соревнования по спортивному программированию

Это мероприятие, по официальным данным Минцифры, соберёт более 300 талантливых участников из 11 стран мира. Сумма призового фонда составит 3,5 млн рублей, что в пересчёте на доллары, исходя из текущего курса, составляет примерно $46 000.

Соревнования по спортивному программированию – это не просто соревнования в написании кода. Это своеобразный поединок умов, где участники борются за решение сложных задач с помощью программирования.

В России, например, данный вид деятельности был признан официальным видом спорта в июне 2022 года.

Отметим, что на мероприятии также состоятся состязания по киберспорту, а также дрон-рейсингу. Дрон-рейсинг — это соревнование между беспилотными летательными аппаратами, управляемыми участниками на расстоянии.