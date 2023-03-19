В Чехии оценили эффективность российских «Ланцетов» против западных ракетных комплексов, в том числе HIMARS

По словам Гобзы, «Ланцет» — аналог американского дрона-камикадзе Switchblade. Российский дрон используется для борьбы с украинскими танками и другой бронетехникой, а также для уничтожения ракетных комплексов, в том числе американских HIMARS и британских Stormer HVM.

Автор отметил, что «Ланцеты» хороши точностью поражения целей, а ещё и тем, что могут в автономном режиме принимать решения, например, при уклонении от зенитных орудий противника.

«Дрон-камикадзе "Ланцет" до сих пор оставался в тени, но теперь завоевал себе на поле боя немалое уважение. <…> «Ланцет» де-факто аналог американского барражирующего боеприпаса "Свичблейд", уничтожает украинские цели западного происхождения, в том числе американские артиллерийские ракетные комплексы "Хаймарс" и британские БМП "Стормер", — рассказал Гобза.