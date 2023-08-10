В человеческих сердцах обнаружили инородный пластик

Это исследование подчёркивает всё возрастающую проблему загрязнения окружающей среды пластиком и его воздействие на человеческое здоровье.

Согласно данным исследования, опубликованного на портале EurekAlert, микроскопические частицы пластика проникают в наш организм различными путями, включая дыхание и пищу. Они могут накапливаться в различных органах, включая сердце, что может привести к серьёзным заболеваниям.

Данный факт особенно беспокоит учёных, так как пластиковые частицы могут вызывать воспалительные процессы в тканях сердца, увеличивая риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, пластик может содержать различные химические соединения, которые также могут негативно влиять на здоровье человека.