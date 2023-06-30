В Челябинске начали лечить сыром психические расстройства

Учёные из Челябинского государственного университета впервые доказали эффективность сырной диеты для борьбы с посттравматическими стрессовыми расстройствами (ПТСР). Это психическое расстройство возникает после переживания опасного события и является серьёзной проблемой как для медицины, так и для общества в целом. Существующие лекарства не всегда помогают, поэтому учёные решили исследовать новый подход с использованием сыра.

В ходе эксперимента на лабораторных крысах, которые были подвергнуты ПТСР, учёные добавили в рацион одной группы крыс сыр твёрдых, зрелых сортов на протяжении 14 дней. Другая группа крыс получала обычный рацион. Оказалось, что у крыс на обычном рационе наблюдалась повышенная тревожность, а концентрации дофамина и серотонина в гиппокампе, ответственном за долговременную память, снижались под воздействием стресса. В то же время употребление сыра снизило тревожность и повысило концентрацию дофамина. Также было отмечено увеличение активности генов, отвечающих за производство нейротрофинов, важных факторов пластичности нейронов.

ПТСР может вызывать поведенческие расстройства и осложнения для различных систем организма, включая сердечно-сосудистую, дыхательную, пищеварительную и иммунную системы. В настоящее время в основном применяется психотерапия для лечения ПТСР, но также обращается внимание на важность диеты. Это исследование открывает новые перспективы для применения сырной диеты в коррекции ПТСР и может стать значимым вкладом в борьбу с этим расстройством.