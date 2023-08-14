В Челябинске начнут бороться с вредом экологии от промышленности

К к 2026 году в Челябинске планируют создать центр «Экология: атмосфера-вода-почва», чтобы бороться с избыточным выбросом вредных веществ в атмосфере, особенно во время плохих погодных условий. Этот проект получил поддержку от компаний «Мечел» и завода «Техно». Все это стало известно из сообщения пресс-службы Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ).

В рамках создания мирового уровня межуниверситетского кампуса, который, по планам, будет готов к 2026 году, в Челябинске появится центр «Экология: атмосфера-вода-почва». Инициатива получила поддержку важных партнёров — ПАО «Мечел» и ООО «Завод «Техно». Сейчас эти компании подтвердили свою готовность принять активное участие в этом проекте, как сообщили в официальном заявлении.

Планируется, что будущий центр станет местом, где будут тестироваться различные экологические решения для промышленных предприятий. Он будет включать пять лабораторий: для электрохимических исследований, мониторинга состояния водных ресурсов, изучения фотокатализа, методов очистки воздуха и анализа атмосферных компонентов.

Этот проект также призван внедрять пилотные методы очистки сточных, технологических и сбросных вод, а также газов и отходов. Здесь будет разрабатываться переход на более экологичные методы производства вместо химических процессов. Важная часть работы центра будет посвящена мониторингу качества воды и воздуха, чтобы следить за состоянием окружающей среды.

Челябинская область славится своим промышленным развитием, особенно металлургическим комплексом. Однако в случае неблагоприятных погодных условий выбросы вредных веществ, таких как фенол, диоксид азота и формальдегид, часто превышают допустимые пределы. Создание центра «Экология: атмосфера-вода-почва» может стать важным шагом в решении данной проблемы и сделать регион более экологически устойчивым.