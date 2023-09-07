В Челябинске начнут производить муку из зерна низкого качества

Учёные из Южно-Уральского государственного университета разработали инновационную технологию, которая позволяет получать цельносмолотую муку из пророщенных зерновых культур, таких как пшеница, овёс и ячмень. Это изобретение приносит значительные преимущества для хлебопёков, позволяя им полностью избежать использования импортных добавок для улучшения муки. Эта технология также способствует уменьшению потерь в сельском хозяйстве.

Основная идея этой технологии заключается в обработке зерна ультразвуком во время замачивания, а затем его проращивании в течение 30-50 часов. После этого зерно сушится и измельчается до состояния цельносмолотой муки, которая затем упаковывается в вакуум. Такое сырье имеет долгий срок хранения в течение шести месяцев и может быть использовано по мере необходимости в производстве хлеба и кондитерских изделий.

Особенностью этой муки из пророщенных зёрен является её богатое питательное содержание, включая флавоноиды, полифенолы, витамины и минеральные вещества. Эта мука также способствует образованию сахаров, что содействует росту дрожжей и создаёт благоприятные условия для хлебопечения.

На данный момент проводятся переговоры с предприятиями Челябинской области для внедрения этой технологии. Это инновационное решение, которое обещает снизить себестоимость хлебобулочных изделий и сделать хлебопекарню более конкурентоспособной. Это также соответствует стратегии развития науки и техники в России и направлено на укрепление пищевой промышленности.