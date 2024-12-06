В Челябинске появилась возможность получать услуги МФЦ по биометрии

В Челябинске запустили сервис обслуживания в МФЦ, где для подтверждения личности больше не нужно показывать паспорт. Вместо этого достаточно просто взглянуть в камеру на автоматизированном рабочем месте сотрудника. Это нововведение стало первым в России, и в ближайшие месяцы планируется внедрить подобную технологию в Липецкой и Ленинградской областях. Ожидается, что успешный пилотный проект будет распространён на другие регионы страны.

Процесс идентификации быстрый и удобный — после сканирования биометрических данных камера автоматически подтвердит личность, а на экране у оператора появится предзаполненное заявление для оказания услуги. Это должно ускорить обслуживание и упростить весь процесс, избавив от необходимости предоставлять паспорт при обращении в МФЦ. Такой подход также должен снизить количество ошибок, связанных с документами.

Для использования нововведения необходимо зарегистрировать биометрические данные в Единой биометрической системе (ЕБС). На портале «Госуслуги» пользователи могут проверить актуальность своих данных, а также отозвать согласие на их обработку или удалить образцы. При этом, как отметил вице-премьер Дмитрий Григоренко, участие в программе остаётся добровольным.