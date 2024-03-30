В Челябинске разработали экологичные моторные масла

Учёные из Челябинского университета создали экологически чистые биоразлагаемые моторные масла для сельскохозяйственной техники и лодочных двигателей. В отличие от зарубежных аналогов, которые используют растительные масла, российские масла были разработаны с использованием уникальных составов и технологий.

Эти новые масла эффективнее и экономичнее импортных аналогов, что делает их привлекательными для промышленного производства. Процесс производства масел сравнительно прост и может быть реализован на российских предприятиях с минимальными затратами и временем.

Челябинский университет готов передать свой патент заинтересованным компаниям, а запуск массового производства масел займёт не более полугода. Это предложение открывает новые перспективы для отечественной промышленности и содействует борьбе с загрязнением окружающей среды.