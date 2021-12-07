В чем опасность быстрого похудения

Так, если человек резко худеет, при этом изменений рациона питания или увеличения спорта не произошло — ему стоит срочно обратиться к врачу, поскольку это может быть симптомом болезни.

“Даже если человек мечтал похудеть, имея излишнюю массу тела, непреднамеренное ее снижение не должно вызывать неоправданного оптимизма”, — предупредила врач.

В число болезней, при которых человек внезапно худеет, входят эндокринная патология, повышенная функция щитовидной железы, сахарный диабет, инфекционные болезни, в том числе и туберкулез. Также похудеть человек может и из-за аутоиммунной болезни и рака.

Стоит отметить, что снижение веса не обязательно говорит о наличии болезни, но выяснить, так ли это, должен специалист после полного обследования.

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