В чем опасность покупки товаров через некрупные онлайн-магазины

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В чем опасность покупки товаров через некрупные онлайн-магазиныТакие магазины не уделяют много внимания кибербезопасности
Агентство “Прайм”, ссылаясь на слова директора департамента информационной безопасности МКБ Вячеслава Касимова, опубликовало материал, в рамках которого была названа опасность покупки товаров через некрупные онлайн-магазины.
В ходе интервью изданию эксперт рассказал об источниках, которые раскрывают данные россиян мошенникам. По словам Касимова, зачастую люди сами предоставляют злоумышленникам свои личные данные. К примеру, последние могут воспользоваться для этого подменой номера.
“Более того, сегодня они научились подменять номер дважды, в результате чего настоящий номер не может определить даже сотовый оператор”, — предупредил эксперт.
Еще одним источником данных россиян являются некрупные интернет-магазины. Дело в том, что они не уделяют должного внимания кибербезопасности, что приводит к утечкам данных, которые россияне оставляют о себе в подобных маркетах.
Источник: Прайм