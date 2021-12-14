В чем особенность новых двигателей для американских истребителей F-35

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В чем особенность новых двигателей для американских истребителей F-35И когда их ждать
Американские истребители F-35 Lightning II могут получить адаптивный двигатель, который позволит увеличить их дальность полета, уже до конца 2027 года.
Ожидается, что используемые в настоящее время силовые агрегаты будут заменены на двигатели General Electric XA100 или Pratt & Whitney XA101 с увеличенной дальностью полетов. А благодаря использованию адаптивного силового агрегата дальность полетов истребителей F-35 увеличится с текущих 2175 километров до 2897.
Отмечается, что цена нового двигателя будет дороже нынешнего, но при этом он позволит F-35 Lightning II намного эффективнее конкурировать с китайскими аналогами. Начало работ по замене существующих комплектующих потребует дополнительного финансирования, которое получится осуществить во время распределения оборонного бюджета США на 2023 год.
Источник: The Drive