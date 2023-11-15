В чем отличие свежеанонсированной GPT-4 Turbo от уже доступной GPT-4

Эта усовершенствованная версия языковой модели, лежащей в основе ChatGPT, представляет собой значительный шаг вперед в области искусственного интеллекта.

GPT-4 Turbo отличается от своего предшественника, GPT-4, рядом ключевых инноваций. Во-первых, OpenAI взяла на себя ответственность за любые судебные иски, связанные с нарушением авторских прав, которые могут возникнуть у корпоративных пользователей. Это значительное облегчение для разработчиков, использующих эту технологию в своих продуктах.

Также GPT-4 Turbo обладает улучшенной способностью к обработке контекста, благодаря чему может воспринимать запросы, эквивалентные более чем 300 страницам текста за один раз.

Это делает новинку исключительно мощным инструментом для анализа и суммирования больших объемов информации. Кроме того, модель оптимизирована для более эффективной работы, что снижает стоимость использования на токен.

Однако, несмотря на все эти преимущества, GPT-4 Turbo все еще имеет некоторые ограничения. Основная проблема заключается в том, что он не может рассматриваться как энциклопедический ресурс.

Это языковая модель, цель которой — генерировать текст, похожий на человеческий, а не предоставлять точную информацию. Это особенно важно помнить при использовании GPT-4 Turbo для исследовательских целей.