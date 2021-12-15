В чем польза гречки

Об этом специалист сообщила в рамках интервью изданию РИА Новости. Так, согласно данным врача, гречка представляет их себя уникальный и ценный по составу продукт. В частности, данная крупа богата растительным белком, Помимо прочего она является источником железа, магния, фосфора, кальция и цинка.

Также Михайленко обратила внимание на то, что в составе гречки есть большое количество витаминов, в числе которых витамины A, D, C, E, В, P и PP.

“Гречка — безглютеновый продукт, этот фактор особенно важен людям с таким заболеванием, как целиакия. Однозначно ее нужно вводить в свой рацион, но употребление должно быть рациональным в связи с высокой калорийностью. Поэтому тем, кто борется с лишним весом, гречку стоит употреблять умеренно”, — предупредила россиян врач.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.