В Череповце управление дорожным движением доверят нейросети

В Череповце, Вологодская область, намерены использовать искусственный интеллект для управления дорожным движением, сказал мэр Вадим Германов. План заключается в том, чтобы в ближайшие несколько лет использовать искусственный интеллект для прогнозирования ситуации на дорогах и настройки светофоров так, чтобы избежать пробок.

В настоящее время искусственный интеллект в городе уже участвует в управлении некоторыми светофорами и может корректировать их работу удалённо из центрального управления дорожным движением. В будущем, с использованием нейронных сетей, такая система будет способна обеспечивать беспрепятственное движение для общественного транспорта, включая автобусы, путём управления светофорами в соответствии с маршрутами движения.

Это предполагается сделать с целью предотвращения транспортных заторов, что, по словам мэра, гораздо более эффективно, чем решать проблемы, уже возникшие на дорогах.