В Чернобыли обнаружили скелеты при помощи Google Карт

Изначально информация об «открытии» была опубликована в виде ролика в TikTok. Всего за три дня ролик юзера под ником googlemapsfun набрал более 4,3 млн просмотров. В нём он рассказал, что нашёл скелеты под крышей одной из заброшек.

Издание Daily Star предположило, что кости принадлежат какому-то крупному млекопитающему животному. Это мог быть как медведь, так и волк, рысь, лось или олень — именно подобная живность вернулась в пустующий город очень скоро после случившейся катастрофы.