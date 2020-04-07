В Чернобыльской зоне отчуждения произошел скачок радиации в 16 раз из-за случившегося пожара

На данный момент известно, что пожар повышенной сложности занимает около 20 га, в то время как вся площадь пожара составляет около 100 га. Также важно отметить, что увеличение уровня радиации в 16 раз зафиксировано лишь на некоторых участках.

На данный момент нет никакой информации о наличии жертв, но несмотря на это прямо сейчас около 140 пожарных заняты тушением очага возгорания. На помощь им даже была направлена авиационная группа спасателей. Что интересно, уже известно, что стало причиной столь масштабного пожара — поджог совершил 27-летний житель соседней от зоны отчуждения деревни.