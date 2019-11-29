В "Черную пятницу" Яндекс на 40% удешевил подписку на собственные сервисы

Так, если раньше подписка Яндекс.Плюс на год обошлась бы вам в 1 690 рублей, то сегодня, в честь всемирного дня шоппинга, российская компания предлагает ту же услугу, но уже за 990 рублей! Напомним, что в подписку Яндекс.Плюс входит доступ к фирменному музыкальному стриминговому сервису Яндекс.Музыка, 10% скидка на все поездки по тарифам “Комфорт”, “Комфорт+” и “Бизнес”, возможность смотреть фильмы на Кинопоиске без рекламы, 10 ГБ в хранилище Яндекс.Диск и многое-многое другое.

Но стоит иметь в виду, что акция продлится лишь несколько дней — с 29 ноября по 1 декабря. Так что если вы никак не могли решиться на оформление подписки Яндекс.Плюс, сейчас самое время это сделать!