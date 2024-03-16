В четырёх странах произошёл масштабный сбой McDonald’s, обрушивший приём заказов

Опубликовано 16 марта 2024, 05:03
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В четырёх странах произошёл масштабный сбой McDonald’s, обрушивший приём заказовКомпания работает над проблемой
В Китае, Великобритании, Австралии, Японии, Новой Зеландии и на Тайване зафиксирован масштабный технический сбой сети ресторанов быстрого питания McDonald’s.
Сбой привёл к невозможности принимать b обрабатывать заказы в ПО компании. Сотрудники вынуждены вести учёт заказов и все расчёты либо вручную, либо это сделать вообще невозможно.
Причина сбоя неизвестна, но McDonald’s заявила, что ситуация не связана с безопасностью данных.
«Мы знаем о технологическом сбое, который повлиял на наши рестораны. Сейчас вопрос решается. Мы благодарим наших клиентов за терпение и приносим извинения за возможные неудобства. Примечательно, что проблема не связана с событием кибербезопасности», — говорится в заявлении McDonald’s.