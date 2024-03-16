В четырёх странах произошёл масштабный сбой McDonald’s, обрушивший приём заказов

Сбой привёл к невозможности принимать b обрабатывать заказы в ПО компании. Сотрудники вынуждены вести учёт заказов и все расчёты либо вручную, либо это сделать вообще невозможно.

Причина сбоя неизвестна, но McDonald’s заявила, что ситуация не связана с безопасностью данных.

«Мы знаем о технологическом сбое, который повлиял на наши рестораны. Сейчас вопрос решается. Мы благодарим наших клиентов за терпение и приносим извинения за возможные неудобства. Примечательно, что проблема не связана с событием кибербезопасности», — говорится в заявлении McDonald’s.