В Чувашии начнут управлять строительными беспилотниками

Машиностроительный кластер Чувашской Республики разрабатывает проект под названием «Горизонт», который объединит работу различных видов дорожно-строительной техники, включая беспилотные автомобили и беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Он будет базироваться на системах компьютерного зрения и геопространственного анализа.

Председатель совета Машиностроительного кластера Чувашской Республики, Григорий Болотин, пояснил, что проект «Горизонт» предполагает использование беспилотных технологий в строительной технике. Например, без участия человека бульдозеры, экскаваторы и самосвалы смогут выполнять работы, такие как подготовка котлованов для небоскрёбов или прокладка траншеек для трубопроводов.

Он также отметил, что проект «Горизонт» позволит решать несколько задач одновременно. Например, с помощью дронов, компьютерного зрения и лазерных радаров, установленных на рабочей технике, можно будет отслеживать изменения на строительной площадке. Эти данные помогут оптимизировать маршруты техники и формировать задания. Проект также предусматривает возможность удалённого и централизованного управления различными типами техники на стройплощадке, что позволит устранить риски для работников.

Болотин выразил мнение, что объединение усилий ведущих российских компаний позволит успешно реализовать проект «Горизонт». Он подчеркнул, что базовые технологии уже разработаны в России и не уступают зарубежным аналогам.

Машиностроительный кластер считает, что проект «Горизонт» станет конкурентом международному проекту Concept X, который разрабатывается южнокорейским консорциумом Hyundai и Doosan и ожидается его коммерческое внедрение в 2025 году. Отечественный проект планируется завершить технологически к концу 2023 года.