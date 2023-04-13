В чём американские ПТРК Javelin хуже российских «Корнет»

По словам эксперта, Javelin является очень «капризным» оружием. Для его эксплуатации необходимо соблюдать множество условий, что затруднительно в ходе боевых действий. Кроме того, Javelin бесполезен в условиях тумана — комплекс «слепнет». При этом российские танки оснащены системами дымов, позволяющими скрыть машину от Javelin.

А «Корнет» работает в любую погоду. К тому же ракеты комплекса ориентируются на тепловое излучение цели. Благодаря этому российский комплекс может поразить цель в любую погоду.

Также Виктор Баранец отметил, что формируемые в российских войсках группы, предназначенные для борьбы с западными танками, поставляемыми Киеву, будут комплексными. В них могут войти и расчёты ПТРК, и гранатомётчики, и ударные дроны.