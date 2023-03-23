В чём американский танк M1 Abrams проигрывает российскому Т-90М «Прорыв»

Автор статьи Элли Кук отмечает, что Т-90М имеет меньший вес и требует меньшего обслуживания. А это, в свою очередь, облегчает его передвижение по труднопроходимой местности и преодоление небольших мостов.

Вместе с тем специалист обратил внимание на то, что Т-90М обладает повышенной живучестью благодаря мощному двигателю и новой башне.

Напомним, что модель Т-90М «Прорыв» была разработана на базе танка Т-72. Она считается одним из самых современных танков в арсенале России. Танк оснащён целым рядом сложных систем, включая усовершенствованную систему управления огнём, цифровую систему управления полем боя и систему активной защиты.