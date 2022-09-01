В чём китайский истребитель нового поколения J-20 оказался лучше американского F-35

Оказалось, что данная модель превосходит американский F-35 Lightning II по манёвренности на всех скоростях, выносливости и авионике. Так, сразу два китайских военных самолёта показали резкий набор высоты и виражи. По словам экспертов, на подобное в принципе способны «немногие классы истребителей в мире».

По словам экспертов, планеры истребителей пятого поколения, обеспечивающие их низкую заметность, тяжелее аналогов, используемых в боевых самолётах четвёртого поколения. Именно это и затрудняет достижение высокой манёвренности.

Напомним, что ранее компания Lockheed Martin заявила о росте интереса разных стран к истребителям пятого поколения F-35.