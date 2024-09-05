В чём опасность нейросетей для детей

Частое использование генеративного ИИ, как ChatGPT, может негативно повлиять на навыки детей и подростков. По мнению Евгения Черешнева, вице-президента по стратегии и инновациям МТС и генерального директора Future Crew, это может привести к снижению самостоятельной работы, аналитики и запоминания данных, что важно для развития критического мышления.

Черешнев отметил, что ИИ упрощает многие задачи, что может помешать детям развивать аналитические способности. Он подчеркнул, что, как и для поддержания физической формы необходимы тренировки, так и для умственного развития важны сложные задачи. Без таких нагрузок, считает эксперт, дети могут стать более уязвимыми к мошенникам в интернете.

В условиях нынешних реалий, как в России, так и за границей, ожидается рост интереса к решениям, помогающим детям находить баланс между использованием ИИ и реальной жизнью. Черешнев добавил, что в России уже существуют сервисы, которые помогают родителям и педагогам в этом вопросе.