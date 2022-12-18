00:58, 18 декабря 2022
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В чём особенность российских комплексов звукотепловой разведки «Пенициллин»Их почти нельзя обнаружить
В российскую армию поступила новая партия комплексов звукотепловой разведки «Пенициллин». Эти системы будут использовать в контрбатарейной борьбе. Об особенностях «Пенициллина» рассказал военный историк, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.
Фото: Karl-marks.ru
По его словам, комплекс «Пенициллин» почти невозможно заметить. Комплекс работает на основе пассивных средств, не излучающих в воздушное пространство электромагнитные и другие волны. Заметить комплекс можно только визуально, средства радиотехнической разведки для его обнаружения практически бесполезны.
«То есть идёт использование пассивных средств, которые не излучают в воздушное пространство электромагнитные и другие волны», — отметил Юрий Кнутов.