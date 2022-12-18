В чём особенность российских комплексов звукотепловой разведки «Пенициллин»

По его словам, комплекс «Пенициллин» почти невозможно заметить. Комплекс работает на основе пассивных средств, не излучающих в воздушное пространство электромагнитные и другие волны. Заметить комплекс можно только визуально, средства радиотехнической разведки для его обнаружения практически бесполезны.

«То есть идёт использование пассивных средств, которые не излучают в воздушное пространство электромагнитные и другие волны», — отметил Юрий Кнутов.