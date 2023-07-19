В чём особенность российских самоходных миномётов «Дрок»

Эксперт назвал сочетание мобильности и защищённости экипажа ключевым отличием «Дрока». Эти миномёты могут «кочевать», наводиться на координаты, стрелять и уезжать.

При этом миномёт заряжается, скорее всего, с казённой части, так как орудие стреляет прямой наводкой. Дальность стрельбы «Дрока» — 6 км 82-мм снарядами. Вероятно, это обеспечивается увеличенным метательным зарядом.

«Сочетание мобильности и защищённости экипажа. Слышали такую фразу — "кочующие минометы"? Очень удобно подскочить куда-то, на известные координаты, навёлся и открыл огонь по любой точке на карте. Сделал максимальное количество выстрелов за минуту-две и свалил», — рассказал Алексей Суконкин.