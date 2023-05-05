В чём особенность российских военных «поездов смерти»Объяснил военный эксперт
Российский военный эксперт Василий Дандыкин рассказал о «поездах смерти», состоящих на службе вооружённых сил.
Эксперт отметил, что это не новая технология. Такие поезда использовались ещё при СССР: «ракеты поставили на колею железной дороги ещё тогда, в советское время, что вызывало чувство тревоги у наших на тот момент партнёров…». По словам Дандыкина, «поезда смерти» вызывали и вызывают опасения на Западе — с той стороны всё время звучали призывы и требования уничтожить эти составы.
Причина в том, что «поезда смерти» отличаются мобильностью, возможностью активного использования и летальностью воздействия на противника с помощью мощного ракетного удара. При этом «…подобных разработок нет ни у одной другой страны».
Эти составы похожи на обыкновенные поезда, они находятся в пути, и в любое время могут нанести уничтожающий удар. Составы носят несколько ракет, для них нужны особые колёсные пары, так как это большой груз. В этих составах есть пункты управления, где люди занимаются получением и исполнением приказов. Составы реагируют очень быстро: они останавливаются, выполняют команду и едут дальше.