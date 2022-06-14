В чём особенность текущей кибервойны против России

По словам эксперта, единственным отличием этого цифрового противостояния является координация антироссийских действий на государственном уровне со стороны Украины. В целом кибератаки против России уже были, но в 2008, 2014 годах. Подобное было и в Эстонии при перенесении кладбища советских воинов и сносе памятника Воину-освободителю.

Всё остальное — DDoS-атаки, вредоносные рассылки и другие виды киберугроз — уже применялись в отношении России, и их видели «много-много раз». Голованов отметил, что подобные атаки были связаны не только с Россией. Такие киберинциденты происходили между Пакистаном и Индией, Индией и Китаем, Китаем и Японией.

«Естественно, что военные конфликты отражаются на конфликтах в интернете со всеми вытекающими из этого последствиями. Единственное, что после 24 февраля произошло новое — это то, что одна из сторон официально объявила, что создаётся IT-армия, пригласила в неё всех желающих и регулярно указывает цели для атак. Получается государственная координация на уровне министерства цифровой трансформации Украины. Такого раньше не было», — рассказал Сергей Голованов.