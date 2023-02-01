В чём российские гиперзвуковые ракеты превосходят американские

Оказалось, что всё дело в скорости. Так, американские ракеты во время испытаний летели со скоростью более 5 Махов. Отечественные же аппараты достигли более 8 Махов. При этом специалист отметил, что зарубежные ракеты всё ещё находятся на экспериментальной стадии.

Напомним, что ранее в декабре Минобороны США сообщило о первом успешном запуске полномасштабного прототипа ракеты AGM-183A ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon).

Также стоит отметить, не первый год разработка гиперзвукового оружия является одним из основных направлений деятельности инженеров по всему миру. Просто потому что данная технология по итогу способна произвести революцию в военном деле.