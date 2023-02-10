В чём российские системы ПВО превосходят западные

По словам Анпилогова, зенитные ракетные комплексы «Тор» и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь» могут сбивать ракеты американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Эти ракеты двигаются с околозвуковой скоростью и российские системы могут их эффективно сбивать. При этом западные системы ПВО не могут этого сделать в принципе.

Также эксперт отметил, что в процессе совершенствования зенитных ракетных комплексов «Тор» инженеры увеличивают количество целей, которые способен поразить комплекс. Анпилогов отметил, что важно обеспечить насыщение армии этими системами.