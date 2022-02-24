В чём российский истребитель Су-35 лучше американского F-22

Су-35 имеет 12 точек для подвески бомб и ракет и может перевозить боезапас массой до 8 тонн. Его вооружение — ракеты класса «воздух-воздух» Р-27, Р-77, Р-37М и Р-73, поражающие цели на удалении до 400 км. В арсенале также НУР С-13 и С-25 для поражения наземных позиций.

"Хотя Су-35 разрабатывался в первую очередь как истребитель завоевания превосходства в воздухе, он остаётся по-настоящему многоцелевым самолётом и, в отличие от своего американского конкурента F-22 Raptor или своего советского предшественника Су-27, способен развёртывать широкий спектр высокоточного оружия", — отмечено в издании.