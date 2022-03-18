В чём заключается польза ферментированных продуктов

По словам Провоторовой, ферментированные продукты обрабатываются в процессе микробной ферментации. То есть они подвергаются воздействию различных бактерий, результатом чего являются новые по вкусовым качествам и свойствам продукты. Польза ферментации в том, что такие продукты помогают восстановить микробиом кишечника, деградация которого приводит к развиттию множества заболеваний — от сердечно-сосудистых до онкологических.

Врач рассказала о продуктах, которые появляются в результате ферментации: из молока — кефир, йогурты, знаменитый чайный гриб тоже — результат ферментации. В нашней культуре ферментированный продукт — квашеная капуста, которую нужно квасить естественным образом, без добавления уксуса, потому что тогда процесс ферментирования прекращается. Специалист порекомендовала добавлять в неё клюкву, яблоки, свёклу, морковь, для вкуса — репчатый или зелёный лук, тмин, нерафинированное масло.

Квашеная капуста богата витамином С, калием, марганцем, клетчаткой и является низкокалорийным продуктом.

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