В ЦРУ напряглись: Китай может получить доступ к самому мощному суперкомпьютеру планеты для обучения ИИ

Эта инициатива вызвала беспокойство в США из-за связей G42 с китайскими компаниями, включая Huawei, которые американское правительство считает угрозой национальной безопасности.

G42 планирует использовать оборудование от Cerebras, включая их революционные процессоры WSE-2 — самые большие чипы в мире. Особую тревогу в США вызывает возможность использования этих суперкомпьютеров для обучения крупномасштабных языковых моделей в интересах Китая.

Секретные доклады ЦРУ указывают на риски, связанные с передачей чувствительных технологий и данных через G42 китайским компаниям.

В ответ на это, США ведут переговоры с ОАЭ и предупреждают о возможных санкциях против G42, если она продолжит сотрудничество с китайскими субъектами.

С другой стороны, компания подчеркивает свои глобальные технологические партнерства и обязательства по соблюдению американских регуляций, но отказывается комментировать связи с Китаем.