В Дагестане создали «умный» полимерный фильтр для воды

Учёные из Дагестанского государственного университета, совместно с российским Институтом физики и чешскими коллегами, создали новые типы «умных» полимерных мембран. Они могут очищать воду от загрязнений, активизируясь под воздействием света или механических действий. Это важный шаг в разработке экологически безопасных методов очистки сточных вод.

Руководитель проекта, Фарид Оруджев, подчеркнул, что их исследование предоставляет новые возможности для создания экономически эффективных и экологически чистых катализаторов. Эти катализаторы могут быть использованы для очистки сточных вод. Особенностью разработки является возможность контролировать активность катализатора и скорость реакции, что делает этот материал весьма перспективным.

Процесс создания мембраны включал использование специальной технологии, которая включает молекулы активного компонента — гидратированную соль нитрата кальция. Эксперименты показали, что эти мембраны способны эффективно разлагать органические вещества в воде под воздействием видимого света, а также ультрафиолетового излучения.

Кроме того, ранее исследователи из Северо-Кавказского федерального университета разработали метод получения активного угля из различных растительных отходов, таких как шелуха, риса, гречки, семян подсолнечника и лаванды.