В Дании для борьбы с дипфейками ввели авторское право на лицо человека

Законопроект направлен на усиление защиты от создания и распространения «подделок людей». Как сообщает The Guardian, Департамент культуры Дании получил международную поддержку для предложения поправок в соответствующее законодательство.

«В законопроекте мы согласны с тем, что каждый имеет право на собственное тело, собственный голос и собственные черты лица, чего, по-видимому, не обеспечивает действующий закон, защищающий людей от генеративного ИИ», — заявил министр культуры Дании Якоб Энгель-Шмидт.