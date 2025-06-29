Наука и технологии
Опубликовано 29 июня 2025, 00:00
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В Дании для борьбы с дипфейками ввели авторское право на лицо человека

Принятые законы считают недостаточными
Правительство Дании инициировало изменение законодательства об авторском праве для защиты людей от дипфейков. Правительство рассматривает введение авторских прав на тело, черты лица и голос граждан.
В Дании для борьбы с дипфейками ввели авторское право на лицо человека
© Mark Farías / Unsplash

Законопроект направлен на усиление защиты от создания и распространения «подделок людей». Как сообщает The Guardian, Департамент культуры Дании получил международную поддержку для предложения поправок в соответствующее законодательство.

«В законопроекте мы согласны с тем, что каждый имеет право на собственное тело, собственный голос и собственные черты лица, чего, по-видимому, не обеспечивает действующий закон, защищающий людей от генеративного ИИ», — заявил министр культуры Дании Якоб Энгель-Шмидт.