В Дании для борьбы с дипфейками ввели авторское право на лицо человека

Опубликовано 29 июня 2025, 00:001 мин.
В Дании для борьбы с дипфейками ввели авторское право на лицо человекаПринятые законы считают недостаточными
Правительство Дании инициировало изменение законодательства об авторском праве для защиты людей от дипфейков. Правительство рассматривает введение авторских прав на тело, черты лица и голос граждан.
Законопроект направлен на усиление защиты от создания и распространения «подделок людей». Как сообщает The Guardian, Департамент культуры Дании получил международную поддержку для предложения поправок в соответствующее законодательство.
«В законопроекте мы согласны с тем, что каждый имеет право на собственное тело, собственный голос и собственные черты лица, чего, по-видимому, не обеспечивает действующий закон, защищающий людей от генеративного ИИ», — заявил министр культуры Дании Якоб Энгель-Шмидт.
Источник:The Guardian
Автор:Андрей Кадуков
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