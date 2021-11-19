В Дании начались испытания первых военных самолётов

Речи о постановке этих самолётов на вооружение не идёт. Обе машины производства словенской компании Pipistrel. Информации о машинах мало. Известно, что это двухместные одномоторные электросамолёты. Датские лётчики-испытатели, совершившие первые полёты, отметили, что самолёты хорошо построены и отлично летают. Никаких иных подробностей не приводится.

«Электросамолёты не заменят ни один из имеющихся у нас типов самолётов. Цель приобретения — получить представление о технологии, её преимуществах и недостатках, и в целом поработать с ней», — сообщили в пресс-службе ВВС Дании.