В Дании пожизненно заключённым запретят заводить знакомства с новыми людьми по переписке и созвонам

Как пишет агентство BBC, речь идёт о «знаменитом» Петере Мадсене, убившем журналистку на домашней подводной лодке. Уже после того, как он оказался в тюрьме, датчанка Камилла Курштейн начала с ним переписку и даже приревновала к жене. Это ещё одна причина законопроекта – необходимость не давать преступникам иметь своих фанатов.

«Осуждённые не должны превращать тюрьмы в центры знакомств и медиа-площадки для хвастовства своими преступлениями», – сказал по этому поводу министр юстиции Дании Ник Хеккеруп. Он также подчеркнул, что законопроект запретит преступникам рассказывать о своих преступлениях в подкастах и соцсетях.