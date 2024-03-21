В Дании создали ИИ, предсказывающий жизненные события человека

Как отмечают исследователи, программа life2vec может предсказывать широкий спектр событий в жизни человека, включая состояние здоровья, образование, социальные выгоды и даже доход. Алгоритм анализирует данные о жизненных событиях и предсказывает их исход.

Программа использует анонимизированные данные около шести миллионов датских граждан, собранные официальным агентством Statistics Denmark. Путем анализа последовательностей событий можно предсказать исходы жизни до последнего вздоха.

По словам исследователей, программа демонстрирует высокую точность при предсказании смерти и перемещения людей, что составляет 78% и 73% соответственно.

Однако, на данный момент, программа не готова к использованию вне научной среды. Ученые планируют дальнейшие исследования, включая изучение долгосрочных последствий и влияния социальных связей на жизнь и здоровье.